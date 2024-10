Nel parco Nicolò Savarino: "Un’area ben frequentata dove c’era un ospedale"

Nel parco Nicolò Savarino c’è veramente di tutto: una giostra, un anfiteatro, una lunga carrucola, persino un piccolo campo da calcio. E pensare che un tempo qui c’era il giardino dell’ospedale Bassi, costruito dopo l’epidemia di vaiolo del 1833 e attivo fino al 1970. Del vecchio nosocomio rimane la muraglia perimetrale in mattoni rossi, antichi padiglioni oggi utilizzati dalla Croce Viola e dal Dipartimento di salute mentale della Regione, e pure l’ottocentesca Villa Hanau, oggi sede del Consiglio di zona. Posizionato a nord di viale Jenner, vicino a piazzale Maciachini, il nuovo giardino fu inaugurato negli anni ‘90. "È frequentato bene - racconta Cinzia Rampazzo, la storica giostraia che a breve chiuderà l’attività - Ma negli anni è diminuita la gente e i bambini salgono meno sulla giostra". Lo spazio è tranquillo anche per Monica Musto, che porta il figlio a giocare: "Ora è in ristrutturazione. Faranno nuovi giochi, ma non si sanno le tempistiche". Dello stesso avviso un’altra madre, Cristina Arioli, malgrado le feste di sudamericani nel weekend: "Si mettono a bere sui tavolini, ma non danno fastidio".

Thomas Fox