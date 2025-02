Negozi e magazzini. Il retail assume

Le figure professionali più richieste dalle imprese del retail riguardano i servizi operativi. In particolare, il 29% riguarda la ricerca di addetti alle vendite, mentre il 12% gli specialisti nel settore alimentare e, a seguire, gli addetti alle vendite per i comparti del “fai da te” e arredamento (7%), i capireparto (6%), gli addetti al magazzino (5,9%) e gli addetti alle vendite nel segmento fashion (5,7%). Cresce inoltre la richiesta di nuovi ruoli professionali legati all’utilizzo di nuove tecnologie e dell’intelligenza artificiale. Queste sono le principali evidenze di una recente analisi condotta da Federdistribuzione.

Per facilitare l’incontro tra i giovani interessati a lavorare nel mondo del retail e le imprese del settore, è in programma fino a venerdì la prima “Open Week” di Noi Distribuzione. Durante questa settimana, in diverse città della Lombardia si svolgeranno incontri, testimonianze, career day e recruiting day, pensati per chi desidera conoscere le opportunità di lavoro nel settore (il calendario degli eventi sul sito internet di Noi Distribuzione noidistribuzione.it/eventi).

"La prima Open Week di Noi Distribuzione è un’occasione importante per studenti e giovani che si affacciano al mondo del lavoro, affinché possano conoscere più da vicino le imprese del retail moderno. Realtà che offrono molteplici opportunità di inserimento lavorativo dove l’esperienza concreta nei punti vendita è il passaggio fondamentale per apprendere le dinamiche che caratterizzano il nostro lavoro – dichiara Alberto Buttarelli, presidente di Federdistribuzione –. Il nostro è un settore dinamico ed essenziale per il Paese, che ha dimostrato non solo di aver mantenuto una tenuta occupazionale rilevante anche negli anni complessi della pandemia, ma che continua a crescere, a investire nei territori e nella tecnologia".