Milano, 30 marzo 2019 - L’ultimo giorno per memorizzare gli schemi di mister Angelo Di Livio. Poi il primo avversario da vincere sarà l’emozione. É un’amichevole. Ma a nessuno piace perdere. Se ci mettiamo che domani per la Nazionale di Poste Italiane si tratterà di un debutto, è facile intuire come non sarà una domenica come tante per la selezione gialloblù che sfiderà la Nazionale Cantanti. Per la prima allo stadio Mancini di Fano, Di Livio - ex calciatore di Juventus, Fiorentina e della Nazionale italiana - potrà contare su una rosa di trenta calciatori scelti dopo due giorni di stage. Non si tratta di neofiti del calcio, perché oltre a essere dipendenti di Poste Italiane l’azienda ha inserito tra i requisiti per essere selezionati il tesseramento a una società dilettantistico.

La Lombardia sarà rappresentata da Daniele Zarà, capoturno in servizio al centro di meccanizzazione postale di Peschiera Borromeo. Ha militato nella giovanili della Reggina e nella formazione Primavera (la massima espressione del settore giovanile, ndr) del Messina. In Lombardia ha giocato tra i dilettanti nel Cusago, nel campionato di Promozione. «Ho saputo delle selezioni grazie alla responsabile di Risorse Umane di Peschiera, che mi ha segnalato questa iniziativa – racconta Zarà, portacolori della provincia di Lodi (abita a Galgagnano) dal 2009 assunto a tempo indeterminato e capoturno da due anni –. È stata una vittoria perché conosco colleghi che giocano ancora a buoni livelli. L’ambiente creato da mister Di Livio è molto bello, lo stimo molto».

La Nazionale gialloblù potrà contare anche su Leo Versaci, portalettere che vanta una lunga presenza in Eccellenza. Dopo gli inizi in serie D con la Rudianese ha indossato le maglie di Rigamonti di Castegnato, a Montichiari e Vobarno. Attualmente è tesserato per il Calcio Ghedi, dove gioca come difensore. «Ho saputo delle selezioni grazie al direttore dell’ufficio postale di Castelmella che mi ha segnalato questa iniziativa – spiega il rappresentante bresciano assunto da poco a tempo indeterminato –. Ringrazio i colleghi e la mia compagna che mi hanno spinto a provarci: ora sono tutti ovviamente entusiasti e mi sostengono in ogni modo». L’incasso della partita di Fano sarà devoluto a favore della Tma Onlus, la cooperativa sociale che si occupa di assistenza terapeutica alle persone colpite da disturbo dello spettro autistico. La Nazionale di Poste è un progetto sostenuto dall’amministratore delegato, Matteo Del Fante, e dal Responsabile Corporate Affairs, Giuseppe Lasco, per valorizzare lo sport come occasione di integrazione e coesione tra colleghi. Attraverso il calcio, inoltre, Poste Italiane potrà moltiplicare anche le occasioni per iniziative di solidarietà e di vicinanza ai territori.