Naviglio Grande, primo trofeo Guaineri

A lei piaceva tuffarsi nel Naviglio Grande durante il Cimento, che quest’anno si svolgerà il 25 gennaio. Parliamo di Roberta Guaineri (nella foto), avvocato, ex assessora allo Sport nella prima Giunta Sala, morta lo scorso giugno a 57 anni. Fatale un malore durante una vacanza a Carloforte, in Sardegna. Guaineri aveva problemi di salute, la sua volontà era di tornare a Milano, da qui la corsa all’aeroporto di Cagliari. Quel volo, però, è partito senza di lei. È morta nell’ospedale del capoluogo sardo. Milano, però, non l’ha dimenticata. Lo scorso 7 dicembre il Comune le ha assegnato l’Ambrogino d’oro alla memoria ed ora spunta un’altra iniziativa in suo nome.

La Canottieri San Cristoforo ha chiesto e ottenuto dal Comune il patrocinio dell’iniziativa denominata “Primo Trofeo Roberta Guaineri”, che si svolgerà il 26 gennaio, il giorno dopo il Cimento, presso la stessa Canottieri San Cristoforo, che è in Alzaia Naviglio Grande 122. Il Primo Trofeo Roberta Guaineri nasce come iniziativa in collaborazione con l’ordine degli Avvocati di Milano, di cui Guaineri ha fatto parte per tanti anni. Il trofeo consisterà nel percorrere a nuoto, contro corrente, 100 metri circa del Naviglio Grande, con partenza dai pontili della Canottieri e, più precisamente, dal ponte di San Cristoforo alle 13.

L’evento è riservato a nuotatori professionisti con certificato medico agonistico che potranno iscriversi alla manifestazione gratuitamente. Sono previsti circa 50 partecipanti.

Massimiliano Mingoia