Natale a Rozzano: inaugurata la pista di pattinaggio e il villaggio di Babbo Natale

Al via la grande magia del Natale in città con l’apertura della pista di pattinaggio in piazza Foglia. "Rozzano on ice" segna l’avvio ufficiale delle iniziative natalizie.

Il ricco calendario di eventi è stato inaugurato ieri con l’esibizione della pattinatrice Maya Alessandra, la presenza della banda e della protezione civile che distribuiva vin brulè e cioccolata calda. I bambini hanno pattinato gratuitamente durante la mattinata.

Presenti all’evento il vicesindaco Maria Laura Guido, gli assessori e i rappresentanti dell’amministrazione comunale. Gli appuntamenti proseguono questa sera, alle 21, per il concerto di Natale a cura dell’Ensemble Harmonium presso la chiesa di Sant’Ambrogio a Rozzano Vecchio, l’iniziativa è gratuita e aperta a tutti.

Inoltre, da non perdere il villaggio di Babbo Natale in piazza Foglia dalle ore 10. In programma anche tante attività pensate per i più piccoli. Sarà allestito un gigantesco scivolo a forma di Babbo Natale e una spettacolare sfera di tre metri.

All’interno del villaggio ci sarà la Casetta di Babbo Natale che accoglierà tutti i bambini pronti con la loro letterina di Natale diretta al polo nord. Sempre in piazza Foglia, oggi, spazio anche al mercato natalizio.