Nascondevano in un capannone 7 bici rubate. Italiano e ucraino denunciati per ricettazione Un magazzino a Novate nascondeva biciclette rubate per rivenderle. Grazie al localizzatore Gps su una bici, carabinieri individuano i responsabili. Denunciati per ricettazione il proprietario e un operaio ucraino. Bici rubate a Serravalle Sesia, valore oltre 40mila euro.