Nasconde 900 grammi di droga (pure in freezer): arrestato

Novecento grammi di droga nascosti in casa. Più 1.200 euro in contanti. Li hanno scovati e sequestrati gli agenti della Sesta sezione della Squadra Mobile di Milano, coordinati dal dirigente Alfonso Iadevaia, in via dell’Oleificio ad Abbiategrasso, nell’hinterland a ovest di Milano. E per l’uomo all’interno, un trentanovenne, sono scattate le manette. Tra il ripostiglio, la cassaforte, il frigorifero e il tavolo della cucina i poliziotti hanno raccolto varie dosi di stupefacenti, per un totale di circa 900 grammi, tra hashish, cocaina, Lsd, dimetiltriptammina e feniletilammina.

Il blitz della polizia risale a due giorni fa, lunedì 28 aprile, ed è scattato dopo una prima fase di accertamento, controlli e appostamenti. Al momento “buono“, gli agenti hanno bussato alla porta dell’uomo per poi passare al setaccio il suo appartamento: le sostanze erano sul frigorifero e pure dentro il freezer, oltre che custodite dentro un ripostiglio. In totale sono stati sequestrati 44 grammi di cocaina, 845 di hashish, quattro grammi di dimetiltriptammina (dmt), altri 27 di Lsd e tre grammi di feniletilammina. Trovato anche materiale per il confezionamento delle sostanze stupefacenti.

Red.Mi.