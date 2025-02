Nasce Novate per Novate: "Proponiamo iniziative. Così diamo vita alla città"

Presentata in Comune la nuova associazione di promozione sociale Novate per Novate. Con sede in via Gramsci, le intenzioni della associazione sono quelle di coinvolgere le persone di Novate, associazioni, commercianti, per proporre e organizzare eventi. "Vogliamo proporre iniziative per animare la vita di Novate, creare un canale di comunicazione con l’amministrazione comunale, promuovere le attività, in modo apolitico, aconfessionale e in modo democratico", spiegano da Novate per Novate.

Il presidente della nuova associazione è Giuseppe Avino, il vice è Cinzia Mazzuchelli, i portavoce sono Vincenzo Olando e Fabio Boniardi, il tesoriere è Monica Vernillo. Il primo obiettivo a cui punta Novate per Novate è quello di organizzare da qui a fine anno una fiera novatese, un’esposizione con stand di commercianti, associazioni del territorio e nell’area mercato. Un evento che inteso come orgoglio novatese, una fiera dedicata a Novate, con tutti i commercianti, dove possano trovare spazio anche la polizia locale, la Sos, la protezione civile e ad esempio i rappresentanti delle scuole. Un momento anche di condivisone, di momenti artistici e culturali, insieme a sport, street food e musica, valorizzando anche la zona ovest di Novate che si affaccia in direzione Milano.

"È un’idea che sarebbe realizzare a giugno, tra la primavera e l’estate. Attualmente è pensata per un solo giorno, poi potrebbe diventare un appuntamento fisso ed essere di più giorni consecutivi", concludono da Novate per Novate. Presenti alla serata anche il sindaco di Novate Gian Maria Palladino, l’assessore allo Sport e lavori pubblici Katia Muscatella, l’assessore al Commercio e marketing territoriale Luca David e alcuni consiglieri comunali, oltre a diversi commercianti e cittadini. Alcuni commercianti hanno chiesto se nell’idea della fiera, sono previsti la presenza di attività di Novate o anche del territorio, ed è stata sottolineata di creare un’eccellenza di Novate, dedicata solo alle attività e persone novatesi. Attualmente è possibile iscriversi all’associazione con una quota annuale di 50 euro, mentre per diventare volontari o per avere altre informazioni, è possibile scrivere alla mail novatepernovate@gmail.com