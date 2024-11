Nasce la Tech Talent Factory. Per i lavoratori di domani

Le lezioni sono già partite nei nuovissimi locali all’interno del centro direzionale Be Business Park, inaugurata a Cassina de’ Pecchi una nuova sede dei corsi Its (Istituto tecnico superiore) della Fondazione Academy Tech Talent Factory, due anni post diploma fra banchi, laboratori e inserimenti in aziende del settore tecnologico, "saremo il trait d’union fra l’istruzione e il mondo del lavoro".

La sede cassinese si aggiunge alle altre che la Fondazione conta sul territorio milanese (Famagosta, Arese e Mind). All’evento inaugurale hanno preso parte il presidente dell’Academy Fabio Costantini, il Group Ceo di Randstad Marco Ceresa, Nicola Fracassi presidente per la zona Adda Martesana di Assolombarda, personalità e istituzioni. La nascita dell’Academy Tech risale al 2016, ne fu socio fondatore Randstad insieme a un network di aziende ed enti, tra cui Assolombarda. Una scuola di alta formazione terziaria con percorsi biennali per studenti in uscita dalle superiori "che hanno l’obiettivo - così alla presentazione - di favorire l’ingresso nel mercato del lavoro di professionalità in linea con le nuove esigenze delle aziende".

"Tutto incominciò in un’auletta milanese - così Ceresa - e oggi siamo qui, con dei numeri importanti, e un ruolo strategico: quello di trait d’union fra l’istruzione e il mondo dell’impresa". Quello di Cassina "un polo che ci consente un passo avanti - così Costantini - e che fornirà competenze specialistiche elevate in ambito tecnologico Ict su un territorio su questo fronte interessante". Qualche numero. L’Its Tech Talent Factory prevede per l’anno formativo 17 nuovi corsi, per un totale di 426 studenti. Sono stati 118 i diplomati del 2024, e il 92% di essi ha trovato lavoro. Nel quadro fondamentale l’apporto delle aziende partner, a oggi 238. "Una collaborazione, quella con le scuole - così Fracassi per Assolombarda - che come ente portiamo avanti con convinzione. Nel nuovo mercato del lavoro le competenze fanno la differenza". I neo studenti cassinesi seguono corsi di Cyber Security Analyst e Cloud Administrator & Security Engineer, "indirizzi fondamentali e figure sempre più richieste".