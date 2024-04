Napolitano conquista Madrid

Stefano Napolitano chiude con un successo la settimana perfetta nel challenger di Madrid (120mila euro di montepremi, terra battuta). Il milanese d’adozione si è fatto il regalo ideale per il ventinovesimo compleanno (festeggiato il giorno precedente), imponendosi nella finale giocata contro lo svizzero Leandro Riedi con un doppio 6/3 in una partita durata 1h19’, dove Napolitano ha tenuto sempre le redini dell’incontro, operando due break nel primo parziale e uno nel secondo, chiudendo la contesa al quarto match point. Il trionfo spagnolo è il terzo della carriera a livello challenger dopo quelli indoor di Ortisei nel 2016 superando Alessandro Giannessi e dello scorso febbraio sul cemento di Bangalore ai danni del coreano Seong Chang Hong.

Stefano supera di gran lunga il numero 152 che rappresentava il proprio best ranking, per raggiungere il numero 125 del mondo, a distanza addirittura di sette anni dal 2017, quando visse la miglior stagione sul circuito, prima di bloccarsi per una serie di guai fisici e rischiare di ritirarsi dall’attività.Silvio De Sanctis