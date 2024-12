Musica e ambiente, nasce l’hub sostenibile

Il rapporto tra musica e ambiente non sta solo nel fatto che, quanto a emissioni di Co2, ogni concerto che va in scena a San Siro equivale a 33 voli di andata e ritorno tra Milano e New York. Sta pure nella coscienza che la canzone può fare molto per ridurre il suo impatto sull’ecosistema, ma soprattutto per crescere una coscienza civile in materia. Ed è in questa direzione che si muove Futurae Heroes, programma triennale nato per parlare ai giovani e promuovere i diciassette Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite.

"La nostra è un’impresa di capitale non a scopo di lucro nata alla fine del 2018 in risposta ai cambiamenti in atto nella musica e nella società davanti al rischio di vedere la musica ridotta a prodotto di consumo senza renderci conto del suo potenziale rivoluzionario", ha spiegato ieri mattina Andrea Rapaccini, presidente di Music Innovation Hub, presentando il progetto. "Da qui l’idea di utilizzare la musica per promuovere un nuovo modello economico, coinvolgendo le giovani generazioni e creando valore condiviso".

Futurae Heroes nasce dall’unione di Music Innovation Hub, organizzatore del festival Heroes d’intesa con le Nazioni Unite e Futura Expo, la manifestazione in programma al Brixia Forum di Brescia dal 7 al 9 marzo 2025. Il primo appuntamento è giovedì prossimo alla Camera di Commercio di Brescia con la sua presentazione alla città e la consegna dei primi “Future Heroes Awards” a due eminenti personalità del settore quali Caterina Caselli e Giacomo Maiolini, che ha appena festeggiato i 40 anni della sua etichetta Time Records. A seguire, il panel “Music talk to me” con l’intervento di Big Mama, “ambassador” del progetto e, in conclusione, il live della stessa Big Mama, affiancata da Barkee Bay, Eyes Be Quiet e MarkerOne, presentati da Auroro Borealo. Tutto nell’attesa dello sbarco in Riviera, che vedrà Futurae Heroes promuovere le sue iniziative a Casa Sanremo.

