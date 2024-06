Murales con messaggi di pace l’idea del neo Consiglio dei giovani

Mesi di lavoro sotto l’egida del progetto Blog democracy e l’altra sera per il neonato consiglio comunale dei più giovani, una trentina di ragazzini di quinta elementare, prima e seconda media, il debutto in aula, "benvenuti a tutti voi, e grazie per il lavoro che avete fatto e farete". Il benvenuto al gruppo Blog democracy dei ragazzi in apertura dei lavori consiliari l’altra sera. Il progetto è il frutto e l’epilogo di mesi di lavoro a scuola e con educatori. "I ragazzi - così una delle educatrici - si sono messi in gioco con grande impegno: lavoro in classe, elezioni, attività che avevano lo scopo principale di creare un legame solido con la città. Sono emersi molti spunti e molte idee. E il lavoro continua". A tutti il saluto dell’Amministrazione. Dai rappresentanti dei ragazzi, Ginevra, Tobia e Lena, le prime proposte ai colleghi adulti: murales con messaggi di pace e rispetto del pianeta, un gioco a squadre per tenere la città più pulita e un mercatino del baratto nel corso del summer camp. M.A.