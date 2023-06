Municipio 1 di Milano, "Artisti di strada troppo rumorosi e di scarsa qualità"

"Troppo rumorosi e di scarsa qualità". È duro il giudizio del Municipio 1 sugli artisti di strada che si esibiscono lungo l’asse viario che va da piazza Castello a piazza San Babila passando per piazza Duomo. Il “parlamentino’’ del centro storico, infatti, ha approvato un ordine del giorno che chiede alla Giunta comunale una regolamentazione più attenta della presenza di musicisti, attori e mimi nelle principali strade. Il via libera al documento arriva dopo un’analisi delle attività degli artisti di strada e dopo una serie di istanze sollevate dai cittadini e sostanzialmente condivise dal Municipio 1. Nell’odg si legge che c’è la "necessità di dare risposte concrete ai numerosi reclami di cittadini residenti, esercenti l’attività lavorativa, uffici pubblici e privati situati in alcune aree del centro cittadino, con particolare riferimento alla rumorosità eccessiva e conseguente disturbo della quiete e della scarsa qualità e ripetitività di alcune esibizioni a forte impatto acustico".

Non solo. C’è il "bisogno di innalzare sempre più il livello qualitativo delle performance degli artisti garantendo un maggior rispetto delle regole e salvaguardando il decoro di alcune aree di particolare rilevanza storica, turistica e ambientale". A quest’ultima osservazione è collegata la successiva: l’obiettivo di "difesa della specificità e del valore dell’arte di strada distinguendola da altre forme di utilizzo improprio della stessa (accattonaggio e similari)".

L’odg propone anche una serie di misure per migliorare la situazione. La prima: "Rendere più efficaci ed incisivi i controlli della Polizia locale, finalizzandoli al costante rispetto del Regolamento e a contrasto dell’abusivismo". La seconda: "Valutazione di alcune misure finalizzate a decongestionare il cosiddetto “asse centrale” da piazza San Babila al Castello Sforzesco, allo scopo di limitare la rumorosità eccessiva e il disturbo della quiete pubblica". La terza: "Aggiornamento delle modalità di prenotazione delle postazioni al fine di attuare verifica dell’effettivo utilizzo della postazione, una volta che è stata prenotata, riducendo forme di occupazione abusiva della stessa, facilitandone anche i controlli".

Il Municipio 1 chiede alla Giunta comunale di "promuovere un aggiornamento del Regolamento per la disciplina delle Arti di strada, che tenga conto delle criticità esposte" e di "ripristinare la Commissione analitica delle esibizioni degli artisti di strada istituita durante Expo 2015".

