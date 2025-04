Mozione dell’opposizione: "Dedichiamo quel parco a tutte le vittime dell’odio"

La decisione della maggioranza di intitolare un parco pubblico a Sergio Ramelli ha suscitato una mozione dell’opposizione, che propone di dedicare il luogo a tutte le vittime di violenza e odio politico. La mozione, tuttavia, arriva in ritardo rispetto all’evento già programmato: sarà sottoposta a votazione durante il Consiglio comunale del 16 aprile, tre giorni dopo la cerimonia di intitolazione prevista per domani. Tutto pronto dunque per la cerimonia al parco pubblico in via Dante.

"L’intitolazione di questo parco a Sergio Ramelli – ha dichiarato il sindaco Fabio Colombo – vuole essere un monito contro ogni forma di violenza ideologica e una celebrazione della vita di un ragazzo che divenne, purtroppo, il bersaglio di un conflitto che non avrebbe dovuto riguardarlo. Il parco, luogo di cultura e di aggregazione, si trova accanto alla biblioteca, simbolo di conoscenza e di crescita civile, elementi che rappresentano il contrario della violenza e della divisione".

La scelta di ricordare Sergio Ramelli, secondo Colombo, non mira ad alimentare divisioni politiche, ma a promuovere una riflessione sulla necessità di costruire una società più inclusiva.

Ste.Da.