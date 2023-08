Movida corso Como, due ragazze spintonate e rapinate nella notte. Soccorse dal custode di un palazzo

Milano, 7 agosto 2023 – Ancora episodi di malamovida a Milano. L’ultimo in ordine di tempo, la scorsa notte nella zona di Corso Como, dove due ragazze russe, di 22 e di 24 anni, sono state prese di mira e scippate da due uomini. Le giovani stavano camminando in via de Cristoforis, quando sono state avvicinate da due stranieri,entrambi di origine nordafricana. Approfittando dell’effetto sorpresa hanno strappato l'I-Phone dalle mani di una delle due ragazze, mentre all’altra è stata scippata la tracolla contenente il telefono cellulare, 150 euro in contanti e la carta di credito American Express.

Per fuggire, i due malviventi avrebbero spintonato e fatto cadere a terra le due ragazze, poi trasportate in codice verde al Policlinico: una lamentava dei dolori al piede, l'altra invece ha riportato delle escoriazioni alle ginocchia. A dare l'allarme è stato il custode di uno stabile che ha sentito delle urla e visto le due ragazze a terra. All’uomo le giovani russe hanno raccontato di essere state rapinate e spintonate poco prima.