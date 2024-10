Morto il ciclista finito contro la portiera

È morto Francesco Caputo, il ciclista che lo scorso 11 ottobre aveva urtato violentemente contro la portiera di un’auto spalancata all’improvviso in via Soperga, in zona stazione Centrale. L’uomo, di 35 anni, era un ingegnere biomedico salentino, originario di Lucugnano, frazione di Tricase. Stando ai primi rilievi della polizia locale, quella sera poco prima delle 21 il ciclista che era in sella una BikeMi in sharing si è schiantato contro la portiera di un’auto, una Citroen c3, che sarebbe stata aperta mentre lui passava. L’impatto è avvenuto all’angolo con via Pietro Marocco. Il conducente della macchina avrebbe riferito di aver controllato negli specchietti e di non aver visto il ciclista in arrivo. Soccorso e portato in ospedale in codice rosso, Francesco Caputo è morto nella tarda mattinata di ieri, dopo 11 giorni di agonia. Come da sua volontà espressa in vita, i suoi organi saranno donati.