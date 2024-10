Milano, ciclista sbatte contro lo sportello aperto di un’auto e vola sull’asfalto: è in fin di vita

Un ciclista di 35 anni in condizioni disperate, soccorso in arresto cardiaco e trasportato dai sanitari di Areu all'ospedale San Carlo. E una prima ipotesi di dinamica che fa pensare a una tragica disattenzione: il conducente di una macchina avrebbe aperto lo sportello proprio mentre il trentacinquenne stava passando in sella alla sua bicicletta. Il gravissimo incidente è avvenuto qualche minuto dopo le 20.30 di venerdì 11 ottobre nel tratto di via Soperga compreso tra viale Brianza e via Fratelli Lumiere, a due passi da via Ferrante Aporti.

La portiera aperta

Secondo una prima ricostruzione degli agenti del Radiomobile della polizia locale, il conducente della Citroen C3 ha parcheggiato in via Soperga angolo via Marocco in un punto vietato, almeno a giudicare dal luogo in cui è stata trovata l'utilitaria con lo sportello anteriore sinistro danneggiato e dall'assenza di strisce blu o gialle. Poi avrebbe aperto la portiera, tagliando di fatto la strada al ciclista. Agli agenti avrebbe dichiarato di aver controllato lo specchietto prima di uscire, ma la dinamica sembra raccontare altro.

L'impatto è stato violentissimo: il trentacinquenne è stato sbalzato con violenza sull'asfalto, sbattendo la testa. Gli accertamenti investigativi dei ghisa sono ancora in corso per chiarire con esattezza la dinamica.