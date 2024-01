Morto Dario Zigiotto, addio al fondatore del festival di Villa Arconati

Lutto nel mondo della cultura milanese. E' morto a 65 anni Dario Zigiotto, cofondatore del festival di Villa Arconati, a Bollate. Zigiotto si è spento ieri sera, dopo una lunga malattia. Ha portato a Milano grandi nomi del rock e della world music internazionale da Khaled a Gilberto Gil, solo per citarne alcuni.

Operatore culturale, organizzatore e addetto alla comunicazione, Zigiotto si era laureato in giornalismo all’Università di Urbino. Per mantenersi gli studi aveva lavorato come operaio negli anni Settanta, è stato bibliotecario a Bollate, quando la sede era ancora in via Garibaldi. Passato all’ufficio Cultura del Comune, è stato uno dei fondatori del Festival di Villa Arconati. Tra il 1995 e il 1997 è stato assistente al management per Cose di Musica, lavorando con grandi artisti italiani come Ornella Vanoni, Ivano Fossati, Fabrizio De André, Tosca, Cristiano De André e Avion Travel.

Nel 2005 ha fondato un’agenzia di comunicazioni, la Ccm, Comunicazione per le Culture e le Musiche, specializzata nelle iniziative culturali, con cui lanciava artisti emergenti e partecipazioni a programmi televisivi. È stato direttore artistico di diversi festival, aveva scritto il soggetto e curato la produzione del mediometraggio su Moni Ovadia “Alma story”. Da ultimo aveva contribuito alla realizzazione di un documentario con Stefano Bollani.