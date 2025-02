Morte di Alex Benedetti. Sotto la lente dei pm l’ipotesi del cantiere-truffa

Istigazione al suicidio. Questa è l’ipotesi della procura, che ha aperto un fascicolo sulla morte di Alex Benedetti, il direttore di Virgin Radio che lunedì alle 13 si è lanciato improvvisamente dalla finestra del suo ufficio, al settimo piano della sede dell’emittente tra via Turati e largo Donegani, in pieno centro. Non c’è dubbio sul suicidio: il gesto estremo è stato immortalato da alcune telecamere di videosorveglianza del palazzo; nei filmati si vede il dj che apre la finestra, scavalca il davanzale e si lascia cadere nel vuoto. La procura di Milano ha aperto un fascicolo contro ignoti per istigazione al suicidio sulla morte dell’uomo, che aveva 53 anni. La pm Francesca Crupi è in attesa degli atti e poi fisserà l’autopsia. Al vaglio degli inquirenti c’è l’ipotesi che il gesto possa essere dovuto a difficoltà economiche, forse a un presunto debito di 70mila euro per una ristrutturazione edilizia. Alcuni amici e colleghi avrebbero infatti raccontato dei "tormenti" per questa spesa, un investimento che lo avrebbe fatto incappare in "un cantiere truffa", come a quanto pare lo aveva definito lui stesso. Per la polizia è ancora troppo presto per capire le ragioni del gesto ma non c’è dubbio sul fatto che sia stato volontario. Ieri, primo giorno del Festival di Sanremo, la sala stampa lo ha ricordato: "Avrebbe dovuto partecipare alla votazione – ha detto Fabrizio Casinelli, direttore dell’ufficio stampa Rai –. È un momento molto toccante per il mondo delle radio". Originario di Udine, Benedetti aveva iniziato la carriera di dj quando aveva 13 anni alla discoteca Mr Charlie di Lignano Sabbiadoro. E nel 2007 era approdato a Virgin Radio. Su Facebook l’emittente del gruppo Mediaset ha postato uno sfondo nero, col disegno di un cuore spezzato. Tanti i messaggi di cordoglio: "Goodbye amico. Fai buon viaggio Alex", scrive su Instagram dj Ringo. Cordoglio anche da Marco Mazzoli, storico conduttore dello Zoo di Radio 105, che vive e lavora negli Usa: "Siamo tutti senza parole. Addio fratello".