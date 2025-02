La tragedia di via Turati: morto Alex Benedetti direttore di Virgin Radio. Il dolore di colleghi e fan

Milano – Amava la musica e la radio Alex Benedetti. E proprio nella sua radio è morto il direttore di Virgin Radio, gettandosi alle 13 di ieri dal suo ufficio al sesto piano nel palazzo di via Turati che ospita le radio di Mediaset, vicino al consolato americano. La notizia della tragica scomparsa è arrivata come un fulmine a ciel sereno anche a Sanremo, dove tanti colleghi di Alex si erano già trasferiti per seguire il festival che partirà oggi.

Il pm Francesca Crupi ha disposto l’autopsia e aperto un fascicolo per istigazione al suicidio per consentire alla polizia di eseguire tutti gli accertamenti del caso. Gli elementi finora raccolti, a cominciare dalle immagini registrate dalle telecamere di sorveglianza, non lasciano dubbi sulla dinamica, ma gli investigatori sentiranno comunque gli amici del cinquantatreenne, in particolare su presunte difficoltà economiche di cui Benedetti avrebbe parlato con loro di recente. A Sanremo è stata annullata in segno di lutto la serata di gala in programma ieri sera a Villa Nobel, che avrebbe dovuto inaugurare le attività di Radio Mediaset nella città dei fiori.

Originario di Udine, Benedetti ha iniziato la carriera di dj quando aveva 13 anni alla discoteca Mr Charlie di Lignano Sabbiadoro. Dopo il diploma a Portogruaro, Alex ha iniziato a unire il lavoro nelle discoteche a quello in radio: nel 1994 è entrato nel network di Radio Italia, dove nel programma notturno Suburbia condotto da Marco Biondi stilava la classifica house. Nel 2007 è approdato a Virgin Radio come programmatore musicale, per poi diventare responsabile della programmazione musicale e infine, nell’aprile 2019, direttore della radio rock.

Appassionato di calcio, Formula 1, cinema (Blade Runner il film preferito) e videogiochi, nonché di Sydney e del sole. "Oggi – ha scritto Luca Viscardi di Rtl – è uno di quei giorni che non dovrebbero mai cominciare, perché quando arrivano portano con loro le storie che non si vorrebbero mai vivere né ricordare. Ci sono persone che entrano nella tua vita e lasciano un segno indelebile, quelle a cui puoi solo volere bene, incondizionatamente". "Ti ricorderò sempre come quel ragazzo determinato, innamorato della musica e della radio", ha aggiunto Ermanno Mainardi-Dj Panda. "Ha dedicato tutta la sua vita alla musica e alla radio, lasciando un vuoto incolmabile tra colleghi e ascoltatori", uno dei tanti ricordi sul web.