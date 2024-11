Arianna Paola Alberga morta in viale Fulvio Testi: l’auto fuori controllo e l’impatto violento contro il guard rail

Milano , 11 novembre 2024 – Il conducente ha perso il controllo della Ford Focus al confine tra Milano e Cinisello Balsamo ed è andato a sbattere contro il guard rail. Un impatto che non ha lasciato scampo ad Arianna Paola Alberga, che avrebbe compiuto 27 anni il prossimo 30 novembre: la ragazza era seduta sul lato del passeggero ed è deceduta quasi sul colpo.

L'impatto letale

L'incidente è avvenuto poco prima delle 2 della notte tra domenica 10 e lunedì 11 novembre nel tratto di viale Fulvio Testi in territorio di Cinisello Balsamo, alle porte di Milano. Alla guida dell'auto c'era il ventiseienne albanese X.D., residente a Lodi, trasportato in codice giallo al San Raffaele; il conducente è stato sottoposto all'alcoltest per capire se avesse assunto alcolici prima di mettersi alla guida della Ford Focus.

L'intervento

In viale Testi sono intervenuti i vigili del fuoco e i sanitari di Areu, che hanno tentato invano di salvare la vita della ventiseienne; purtroppo i traumi riportati nell'impatto con il guard rail si sono rivelati troppo gravi. Dei rilievi e delle indagini si stanno occupando gli agenti della polizia stradale di Monza. Stando alle prime informazioni, non ci sono altri veicoli coinvolti nella dinamica.