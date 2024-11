Arianna Alberga, chi era la ragazza morta nell’incidente di Cinisello Balsamo

L’auto letteralmente sventrata dal guardrail, le lamiere accartocciate, i pezzi di carrozzeria sparpagliati sull’asfalto: sono agghiaccianti le immagini dell’incidente costato la vita ad Arianna Paola Alberga, trafitta dal guardrail che ha squarciato l’abitacolo della Ford Focus guidata da un giovane albanese, dove la ragazza sedeva come passeggera. Il conducente, 26 anni, è stato portato in ospedale al San Raffaele e sottoposto all’alcoltest: non è in pericolo di vita. Non c’è stato niente da fare invece per Arianna, anche lei 26 anni.

La Ford Focus distrutta dopo l'incidente

Tra pochi giorni, il 30 novembre, ne avrebbe compiuti 27. Una serata insieme, poi verso le 2 di notte l’incidente in viale Fulvio Testi, la grande arteria a scorrimento veloce che collega la periferia Nord di Milano a Sesto San Giovanni, Cinisello e quindi alla Statale 36 verso la Brianza. L'incidente è avvenuto pochi chilometri fuori dal capoluogo, all’incrocio tra il vialone e via Ferri, in territorio di Cinisello. Non sono stati coinvolti altri mezzi.

Arianna Alberga in una foto del suo profilo Facebook

In attesa di capire cosa l’abbia causato – un eccesso di velocità, una distrazione o un ostacolo sulla strada tra le ipotesi di scuola – e di conoscere l’esito degli accertamenti della Polstrada di Monza, crescono il dolore e lo sgomento per la tragica fine della 26enne che risultava vivere a Segrate e lavorava come barista nella sede Mediaset di Cologno Monzese dove in tanti ora la piangono.

A partire dal suo collega barista Matteo Rivolta che ha voluto ricordarla su Facebook con una foto insieme e un messaggio: “Annuncio con grande dolore l'improvvisa tragica scomparsa, per un incidente, a neanche 27 anni, della mia collega Arianna Alberga. Condoglianze ai suoi cari”. Tanti i commenti commossi. “Penso che tutti Noi avremo un meraviglioso ricordo di Arianna...Nel Dolore e nella Gioia....Una bontà esemplare”. E ancora: “Non ho parole, solo un immenso dolore per questa terribile notizia mancherà tantissimo la sua presenza a tutti noi...Le mie più sentite condoglianze alla cara famiglia”. “Assurdo, l’ho vista ieri pomeriggio al bar. Mi dispiace tantissimo. Condoglianze alle famiglia”.

I genitori erano separati. La mamma Antonella ha fatto sapere attraverso il suo profilo Facebook, dove sono tanti i messaggi di vicinanza, ha fatto sapere che il corpo della figlia sarà sottoposto ad autopsia. Solo dopo si conoscerà la data dei funerali.