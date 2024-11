Curno, schianto tra auto e monopattino all’incrocio: grave 54enne

Curno (Bergamo), 11 novembre 2024 – Grave incidente oggi, lunedì 11 novembre, a Curno, nella Bergamasca. Erano da poco passate le 16 quando all’incrocio tra via Toscana e via Merena un’auto e un monopattino si sono scontrati, per cause ancora in corso di accertamento.

L'uomo alla guida del monopattino è rimasto gravemente ferito. Il 54enne ha riportato traumi al volto, al torace, alla schiena e a un braccio. Sul posto sono intervenuti un’automedica, un’ambulanza e i carabinieri. Il cinquantenne è stato soccorso e portato in codice rosso all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Le sue condizioni sono gravi. Le forze dell’ordine sono al lavoro per ricostruire l’esatta dinamica dell'accaduto.