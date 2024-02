Ilaria Salis, il videoappello di Morgan sui social. “Lo Stato di diritto è un cardine di civiltà”

Milano, 1 febbraio 2024 – “Lo Stato di diritto è un cardine della civiltà, il rispetto del principio di innocenza fino a prova contraria è quello che chiediamo per Ilaria, oltre a condizioni di detenzione dignitose”. È quanto chiede Morgan in un videoappello per Ilaria Salis pubblicato su Instagram.

“Sono certo che il Governo - continua il cantautore - possa fare di tutto per ottenere dall'Ungheria che cessi la violazione dei diritti fondamentali di Ilaria”. Morgan aveva già firmato un appello per Ilaria Salis lanciato dagli ex compagni di scuola della 39enne, che ha frequentato il liceo Zucchi di Monza, lo stesso dell'ex giudice di X Factor. Intanto su Change.org la petizione a favore di Ilaria Salis, che chiede di riportarla in Italia, ha superato le 110mila firme.