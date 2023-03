Montale fashion show La creatività è giovane

Tutto esaurito al “"Montale fashion show“, la sfilata di moda che ha visto le creazioni degli studenti cinisellesi dell’istituto Montale e dell’accademia Pbs di Monza, mentre gli allievi del settore Benessere della Fondazione Mazzini si sono occupati del trucco e parrucco dei modelli. Sulla scalinata d’onore di Villa Ghirlanda gli abiti scultura, indossati dalle allieve, mentre in passerella sono andate le diverse collezioni: da quelle ispirate agli abiti settecenteschi alle più moderne. Abiti da sposa, da sera e casual per una sfilata che voleva mettere insieme tradizione e innovazione. Non sono mancati i vestiti con simboli, come quello sul manichino all’ingresso del piano nobile con lo skyline della città ricamato in azzurro sulla coda bianca. "Siamo orgogliosi di aver contribuito a questa kermesse, che offre alle scuole l’opportunità di far conoscere la qualità dei percorsi formativi e agli studenti di esprimersi", ha commentato l’assessore alla Formazione e all’Educazione Maria Gabriella Fumagalli. La.La.