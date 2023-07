Mondiali di scherma a Milano, Sergio Mattarella tiene a battesimo il grande evento di sport

Milano, 25 luglio 2023 - Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha dichiarato aperti i 69^ Mondiali di scherma durante la cerimonia di inaugurazione in corso all’Allianz Mico in Fiera Milano. La cerimonia si è aperta con l'esecuzione dell'Inno di Mameli e l'alzabandiera da parte dei corazzieri, con la bandiera che sarà consegnata da Elisa Di Francisca, ex schermitrice italiana, specialista del fioretto.

Poi è in programma l’esibizione di danza della Compagnia Kataklò. Quindi ci saranno i saluti del presidente del Coni, Giovanni Malagò, del presidente del Comitato promotore dei mondiali di scherma 2023, Marco Fichera, e del presidente della Federazione Internazionale Scherma, Emmanuel Katsiadakis. All’evento sono presenti anche il ministro dello Sport Andrea Abodi, il governatore Attilio Fontana e il sindaco di Milano Giuseppe Sala.

Il maltempo

Prima dell'inizio della cerimonia di apertura, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella si è soffermato a parlare con il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, e col governatore lombardo Attilio Fontana sulla situazione del maltempo e dei danni che ha provocato a Milano e in Lombardia dopo il violento nubifragio della notte.

Il governatore

“L’ennesimo e importante grande evento che conferma la capacità organizzativa del nostro territorio – ha detto Fontana -. Ancora una volta, governo, Regione, Comune e Coni 'fanno squadra' proponendo uno spettacolo che va oltre il valore sportivo. Ovviamente per celebrare al meglio questa fantastica festa, ci auguriamo che le atlete e gli atleti azzurri siano protagonisti, onorando al meglio quella che è stata la città di Edoardo Mangiarotti, uno dei più grandi schermitori della storia di sempre di questo sport”.

Il presidente della Repubblica poi è rimasto ad assistere all'incontro tra l’azzurra Alberta Santuccio e la francese Marie Florence Candassamy.