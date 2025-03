Molino Vecchio. Dopo decenni la ruota girerà

"Fra un mese l’acqua tornerà a far girare l’antica ruota del Molino Vecchio, da poco restaurata. Nadia amava quel luogo e molto si è spesa perché potesse avere un futuro". In consiglio comunale la commozione e il ricordo di Nadia Ornago, l’assessora ai Lavori pubblici scomparsa dopo una breve e fulminante malattia poche settimane fa, a 63 anni soltanto. E una proposta, quella del consigliere Giandomenico Ferrari: "Il giorno in cui l’acqua tornerà finalmente a muovere la ruota ritroviamoci lì, o comunque andiamoci: e indirizziamole tutti insieme un pensiero". In apertura di assise, l’altra sera, il minuto di silenzio per ricordare Ornago, storica esponente di Insieme per Gorgonzola, già presidente del consiglio comunale con Angelo Stucchi, e nominata assessore nella giunta di Ilaria Scaccabarozzi. Dolore, affetto e commozione nelle parole dei rappresentanti di maggioranza, ma anche in quelle dei consiglieri di opposizione.

Fra loro Walter Baldi: "Vorrei chiudere il mio intervento in tuo ricordo, Nadia, con le parole usate nell’omelia al tuo funerale: grazie, per quello che hai dato a tutti noi e alla città; scusa, perché il confronto politico a volte trascende ma non cambia i sentimenti di amicizia; e ti voglio bene". Commosso il ricordo di Insieme per Gorgonzola, "ricorderemo le tue sfide, la tua sempre presente bicicletta, il cambiamento e l’innovazione cui tanto ti sei dedicata. Il tuo desiderio di confronto, di condividere, sempre in modo diretto, e sempre con il sorriso". Il Molino Vecchio: "Nel poco tempo che ha avuto - così Ferrari - l’assessore ha lavorato molto perché quel luogo tornasse a vivere. E sicuramente molto avrebbe lavorato ancora. Legarlo al suo ricordo ha un significato particolare".

M.A.