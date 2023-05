Molestia sessuale? Sì, ma per la vittima è “di modesta entità”. Scarcerata donna trans

Milano – Quell’approccio fisicamente aggressivo non era poi così aggressivo, almeno secondo chi l’ha subìto. Per questo il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Milano, Fabrizio Filice, ha scarcerato la presunta molestatrice, una donna transessuale di 36 anni, applicando la misura dell’obbligo di firma quotidiano. Un provvedimento più morbido rispetto a quanto richiesto dal pm, che aveva proposto la custodia cautelare in carcere.

L’arresto

I presunti abusi risalgono a tre giorni fa. La donna trans è stata arrestata dagli agenti della Polfer a Milano, accusata di essere la responsabile dell’aggressione sessuale nei confronti di un ragazzo di 15 anni che viaggiava a bordo di un treno regionale.

A quanto è stato ricostruito dagli investigatori quella mattina la 36enne si è avvicinata al ragazzo, seduto nel vagone di un convoglio, all’altezza della stazione di Bovisa. I due hanno iniziato a parlare e la donna transessuale gli ha chiesto di poter scambiare i loro contatti social.

A un certo punto, però, l’indagata avrebbe iniziato a molestare e aggredire fisicamente il ragazzo, che ha chiesto l’intervento delle forze dell'ordine.

La decisione del gip

La condotta della donna, è questa l’opinione del giudice, “ha indubbiamente causato una invasione della sfera della autodeterminazione sessuale della vittima, ma che è stata percepita dalla vittima stessa come di modesta entità”.

Da qui il riconoscimento dea attenuante del fatto di “minore gravità” prevista del reato di violenza sessuale. Per il gip è sufficiente, dunque, un “programma di monitoraggio locale” con l'obbligo di firma tutti i giorni