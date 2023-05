Molestie in auto "Io, palpeggiata"

di Marianna Vazzana

Palpeggiata da alcuni conoscenti dentro un’auto al rientro da una serata di divertimento. Lo ha raccontato ieri notte una ragazza di 23 anni che ha chiesto aiuto al 112 dopo essere scesa dalla macchina in cui si è sentita in pericolo, in via Marco d’Agrate, alla periferia sud della città, tra i quartieri di Corvetto e Vigentino. La chiamata al 112 è arrivata poco prima di mezzanotte e mezza, poì sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 e una Volante della polizia. La giovane è quindi stata accompagnata alla Clinica Mangiagalli per le cure e per l’assistenza psicologica. Ora sono in corso gli accertamenti da parte della polizia: al momento non è chiaro cosa sia successo né quali siano i contorni della vicenda. Tutto è ancora da verificare. Stando al suo racconto, la giovane era a bordo di un’auto insieme a tre conoscenti con i quali aveva trascorso la serata quando sarebbe stata molestata. La ragazza ha parlato di "un palpeggiamento fastidioso sulle gambe" che l’ha fatta sentire in pericolo e a disagio. Così è scesa e ha chiamato il 112 da via Marco d’Agrate. Gli agenti intervenuti hanno trovato solo lei per strada. Hanno quindi raccolto la sua testimonianza e poi i soccorritori l’hanno accompagnata alla Clinica Mangiagalli.

Tanti i punti interrogativi: da capire se sia stata molestata da uno solo di quei conoscenti o da tutto il gruppo, se inizialmente si fidava dei tre e se qualcosa sia cambiato all’improvviso o se non fosse tranquilla fin dall’inizio, su quell’auto. Da chiarire anche da dove quella macchina sia partita e dove fosse diretta. Tutte domande a cui la polizia cercherà di dare risposte.