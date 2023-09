Molesta i passeggeri sul treno Poi assale gli agenti: denunciato

di Monica Guerci

Momenti di tensione e disagi venerdì sera sulla linea ferroviaria Treviglio-Novara per via della presenza di un uomo in stato di alterazione che viaggiava a bordo del treno. Si tratta di un trentenne marocchino, irregolare sul territorio italiano e con precedenti, che ha iniziato a infastidire i passeggeri, i quali, preoccupati per i suoi modi sempre più aggressivi, hanno chiesto l’intervento delle forze dell’ordine.

Sul posto per riportare la situazione alla normalità sono intervenuti i poliziotti del commissariato di Rho che lo hanno fermato non senza difficoltà. Il magrebino, infatti, non si è placato nemmeno alla vista degli agenti contro i quali si è scagliato impedendo la ripartenza del treno. In stato di alterazione, dovuto all’assunzione di bevande alcoliche, l’uomo ha importunato i passeggeri presenti nello scompartimento chiedendo soldi con insistenza e lanciando invettive contro tutti. Molesto fino al punto da aver strappato di bocca un panino ad uno dei viaggiatori che stava facendo uno spuntino. L’allarme è stato lanciato verso le 19.45 per la presenza di un uomo sul treno con atteggiamenti molesti nei confronti dei viaggiatori. Una volta che i poliziotti di Rho sono intervenuti sul convoglio, il magrebino prima di essere immobilizzato si è scagliato contro di loro, procurando a un agente ferite giudicate guaribili in cinque giorni e impedendo la ripresa del viaggio per circa mezz’ora, dalle 20 alle 20.30.

Il trentenne è stato quindi indagato in stato di libertà per resistenza a pubblico ufficiale, lesioni e interruzione di pubblico servizio. Il fatto si aggiunge ad altri casi che hanno provocato disagi ai passeggeri e ritardi sui treni.

Nel marzo scorso un uomo di 49 anni, di origini marocchine, era stato denunciato dai carabinieri per interruzione di pubblico servizio, per essersi sdraiato, ubriaco, sui binari del treno all’interno della stazione ferroviaria di Meda (Monza): "Avevo sonno e volevo dormire", si era giustificato davanti ai militari.