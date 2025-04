Moda e logistica al via i nuovi corsi

Sono in partenza nuovi corsi gratuiti per aggiornare le proprie competenze e trovare lavoro, proposti da Afol Metropolitana e finanziati dal programma Gol, garanzia occupabilità dei lavoratori. Parte il 20 maggio il corso dedicato al cucito e alle riparazioni sartoriali, di 40 ore, che si terrà presso Afol Moda in via Soderini 24 a Milano. Il corso è pensato per chi desidera acquisire competenze tecniche spendibili nel settore dell’abbigliamento. Durante il percorso, i partecipanti apprenderanno diverse tecniche di cucito e riparazione sartoriale, utili per riparare o trasformare capi d’abbigliamento. Le lezioni saranno dedicate all’orlo, alla creazione di occhielli, sia a mano che a macchina, all’applicazione di automatici e cerniere, ad allargare o stringere capi d’abbigliamento semplici, alle tecniche di stiratura. Al termine del corso, chi avrà frequentato almeno il 70% delle ore e superato la prova finale riceverà l’attestato di competenza.

Per chi desidera specializzarsi nell’ambito della logistica integrata, parte il 21 maggio il corso Logistica e organizzazione di magazzino sempre presso il centro di formazione in via Soderini. Durante il percorso, di 52 ore, saranno spiegate le tappe del processo logistico, come la spedizione, lo stoccaggio e il ricevimento merci. Ci sarà spazio anche per approfondimenti sulla normativa, le tecniche di organizzazione del magazzino e la sua sicurezza, le tecniche di imballaggio e packaging. I partecipanti che avranno seguito le ore obbligatorie di formazione per condurre il muletto e superato gli esami, riceveranno I’attestato di abilitazione aIIa conduzione di carreIIi eIevatori semoventi con conducente a bordo, oltre a quello di partecipazione con il riconoscimento di abilità e conoscenze acquisite.

Per informazioni e iscrizioni: sviluppolavoro-milano@afolmet.it