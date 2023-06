Mobilità e costi dell’ospitalità da migliorare per far crescere l’economia

Bruno

Villois

attrattività turistica, associata al business di lusso, si sta confermando riferimento per la tenuta della nostra economia, una tenuta che almeno per i primi 3 quarter dell’anno dovrà al turismo buona parte della tenuta del Pil. Milano, regina indiscussa del lusso internazionale, prosegue nella sua corsa per battere nuovi record di presenze estere, ma è l’intera Lombardia che fa passi avanti nell’attrattività, grazie soprattutto a Bergamo e Brescia capitali della cultura 2023, Como e Mantova. A favorire questi posizionamenti, ad alta ricaduta socio economica, concorre il sistema aeroportuale MIlano, Bergamo, Brescia che, alla luce dei dati del 1o quarter, potrebbe essere prossimo ai 50 milioni di passeggeri nel 23, posizionando il polo tra i primi 20 del mondo. Parimenti l’efficiente servizio di alta velocità verso sud, est ed ovest, grazie al doppio gestore del trasporto ferroviario è in grado di stimolare il turismo verso le aree interne del nostro paese. L’arrivo di Lufthansa alla guida di ITA dovrebbe apportare significativi ampliamenti delle rotte da e per l’intero globo, sia per quanto attiene ai passeggeri e quindi al turismo, ma per la Lombardia anche al business, sia per il trasporto merci, il cui servizio cargo della compagnia tedesca è nelle prime posizioni del globo, riuscendo così ad intensificare l’internazionalizzazione del nostro intero sistema socio-economico o almeno della parte settentrionale.La Lombardia e in particolare Milano sono pronte a far accrescere ulteriormente la capacità attrattiva. Sicuramente per favorirne il potenziale servono alcuni significativi accorgimenti che riguardano la mobilità, ma anche il costo dell’ospitalità. La prima va migliorata sia nella rete ferroviaria, che in quella stradale. Quanto alla spesa per pernottamenti e ristorazione si stanno raggiungendo eccessi che potrebbero allontanare il turismo.Investimenti e riduzione dei costi della burocrazia servirebbero a migliorare le carenze di mobilità e calmierare i prezzi dei servizi.