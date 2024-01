"Mio padre, caduto troppo presto" È stata affissa una targa in memoria del magistrato Emilio Alessandrini, assassinato nel 1979 da un commando di Prima Linea. La cerimonia si è svolta presso il suo ufficio nel palazzo di Giustizia di Milano. La targa è stata voluta dall'Anm e recita: "In memoria di Emilio Alessandrini, magistrato probo, attivo, capace, che faceva onore all'ordine giudiziario per le sue doti professionali e umane". Presenti all'evento importanti personalità del mondo giudiziario. Il figlio di Alessandrini ha raccontato di aver ritrovato la voce di suo padre in una vecchia trasmissione televisiva, un vero miracolo per lui.