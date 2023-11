Il ministro Valditara nella libreria La Balena di Milano: “La lettura educa i giovani alla sensibilità”

Milano – “Sono qui per questa iniziativa che serve ad appassionare alla lettura. Il libro ancor di più in questa società dell’intelligenza artificiale aiuta ad avvicinare i giovani alla sensibilità, alla creatività e alla cultura”. È questo il messaggio del ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara, oggi pomeriggio alla libreria La Balena, in via Cesare Correnti a Milano, per donare libri a sostegno delle biblioteche scolastiche nell'ambito di #ioleggoperché, la campagna nazionale promossa e organizzata dall’Associazione Italiana Editori (AIE) che in questi anni ha portato nelle scuole italiane 2,5 milioni di nuovi libri.

“Ho donato due volumi – ha detto Valditara – Federico di Leo Lionni ai più piccoli e Lettere a Lucilio di Seneca perché i giovani si abituino a non sprecare la vita, distratti dall’effimero. Invito tutti a donare libri alle scuole con #ioleggoperché”.

“#ioleggoperché è la testimonianza che serve un grande lavoro di squadra per cambiare le cose, anche con gesti come questi, di cui ringrazio il ministro Valditara – ha commentato il presidente AIE Innocenzo Cipolletta – Un gesto significativo che testimonia il valore di questa iniziativa e di esempio per tutti i cittadini, che invitiamo ad andare in libreria e donare uno o più libri alle scuole”.

Fino a domani, domenica 12 novembre, tutti possono fare ancora la propria parte andando in una delle 3.609 librerie aderenti in tutta Italia per sostenere le 25.394 scuole e i 330 nidi iscritti a #ioleggoperché.