Minaccia il suicidio: salvato dai carabinieri

Hanno salvato la vita a un uomo, che minacciava di tagliarsi la gola con un taglierino. L’allarme è arrivato al numero unico delle emergenze con la richiesta di aiuto da parte di un vicino, che aveva segnalato il rischio di gesto estremo da parte di un 61enne italiano. I carabinieri si sono precipitati in un cortile in viale Italia, dove lo hanno trovato ancora con l’arma in mano. Il tempestivo intervento e le parole dei militari hanno permesso di avvicinarlo, disarmarlo e tranquillizzarlo, facendolo così desistere dall’intento di togliersi la vita. L’uomo è stato poi accompagnato in ospedale dal personale sanitario. La.La.