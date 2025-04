Minaccia i carabinieri. Ubriaco in auto, denunciato

Notte di controlli dei carabinieri, nel mirino la guida in stato di ebbrezza e in generale il rispetto del codice. A fine nottata il bilancio è di 130 veicoli e 150 persone controllate, alcune sanzioni e tre denunce. Una di queste spiccata ai danni di un ecuadoregno 35enne, protagonista di un concitato tentativo di fuga e denunciato per guida in stato di ebbrezza, per resistenza, minaccia e violenza a pubblico ufficiale. Il servizio si è svolto sulla Sp 121 ed è stato eseguito dai carabinieri di Pioltello. Le sanzioni amministrative per guida in stato di ebbrezza sono andate a un 24enne neopatentato, un 53enne e un 47enne. Tre invece le denunce, una a carico di un 48enne, le altre a carico dell’ecuadoregno e della sue compagna 36enne. L’uomo prima ha tentato di forzare il posto di blocco, poi è fuggito in auto, poi si è gettato dalla macchina cercando di scappare a piedi. M.A.