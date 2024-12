MiMo lancia la quarta edizione: appuntamento a giugno 2025 tra Milano e Monza

MiMo – Milano Monza Motor Show torna per la sua 4ª edizione dal 27 al 29 giugno 2025, confermando l`ingresso gratuito e l`esposizione open-air, capisaldi di un evento che unisce emozione e innovazione tra Milano e Monza e per il quale sono attesi oltre 200mila visitatori da tutta Italia.

MiMo – Milano Monza Motor Show

Davanti alla stazione Centrale di Milano, in piazza Duca d’Aosta, i visitatori troveranno un focus dedicato alla sostenibilità e alla sicurezza stradale, temi chiave per il settore automotive, che saranno esplorati durante MiMo dalle principali case automobilistiche che presenteranno modelli e tecnologie pensate per una mobilità più sicura e rispettosa dell`ambiente. Con MiMo all’Autodromo Nazionale di Monza si vivranno invece le emozioni della pista e dell’Anello di Alta velocità con un programma ricco di attività adrenaliniche per il pubblico in tribuna, che potrà anche testare tutti i nuovi modelli più tecnologici e sostenibili delle case automobilistiche ai test drive.

Due location, Milano e Monza, e due inaugurazioni dinamiche di MiMo con la Journalist&Premiere Parade. Venerdì 27 giugno saranno i rappresentanti delle case e i giornalisti a dare il via ufficiale a Mimo 2025 con la Journalist&Premiere Parade, la sfilata delle novità di prodotto dei brand che unirà Milano e Monza. "Anche nel 2025 il format di Mimo si confermerà innovativo con la doppia inaugurazione dinamica degli ultimi modelli delle case automobilistiche che sfileranno tra Milano e Monza. Non mancheranno appuntamenti imperdibili quali le Pagani da pista e la gara tra le monoposto a guida autonoma di Indy Autonomous Challengee molto altro che verrà comunicato a breve", ha detto Andrea Levy, presidente Mimo, Milano Monza Motor Show.