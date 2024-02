“M’illumino di meno”. Tre Comuni a luci spente: "Più forza al messaggio"

Le luci degli edifici pubblici spente nel medesimo istante, quest’anno ”M’illumino di meno” parla tre lingue: oltre al monumento ai Caduti di Gorgonzola piomberanno nel buio - contemporaneamente - il municipio di Ambert, in Francia, e la Rocca di Trifels ad Annweiler, in Germania. E il gemellaggio “a tre”, nato sulla scorta della comune tradizione casearia, si sposta sull’attualissimo tema della sostenibilità. “M’illumino di meno”, la campagna di Rai Radio 2 e di Caterpillar, torna il 16 febbraio. L’invito a “valicare i confini” arriva in questi giorni dagli stessi organizzatori, per dare eco alla Giornata europea del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili. "Le città gemellate di Ambert e Annweiler am Trifels - così la sindaca Ilaria Scaccabarozzi - hanno accolto il nostro invito di aderire al “silenzio energetico” spegnendo in contemporanea a noi le luci di un monumento significativo. Daremo più forza al messaggio".

M.A.