"Mille occhi sulla città: maggiore sicurezza a Vanzago"

Via libera al protocollo d’intesa Mille occhi sulla città per migliorare il controllo del territorio milanese. Il documento è stato sottoscritto dal Prefetto Renato Saccone, dal sindaco di Arluno, Moreno Agolli, da quello di Pregnana Milanese, Angelo Bosani, da quello di Vanzago, Guido Sangiovanni, dai vertici delle forze dell’ordine, i rappresentanti degli istituti di vigilanza privata che operano su quei territori comunali. La richiesta dell’amministrazione comunale vanzaghese di aderire al protocollo già sottoscritto dal ministero dell’Interno, dall’Anci e dalle associazioni che rappresentano degli istituti di vigilanza privata, era stata presentata nei mesi scorsi dopo una serie di furti e rapine ai danni di negozi e altri episodi di microcriminalità. L’obiettivo è quello di creare una rete di "occhi" e di migliorare la collaborazione informativa tra le centrali operative degli Istituti di vigilanza e quelle delle forze dell’ordine e delle polizie locali, per segnalare in modo rapido situazioni a rischio per l’ordine e la sicurezza pubblica. Nell’intesa è previsto anche l’impegno a promuovere momenti di formazione in favore delle guardie particolari giurate, curate da personale delle forze dell’ordine e dagli agenti delle polizia locali. Intanto in questi mesi il Comune ha già messo in campo alcune iniziative per rispondere al legittimo bisogno di sicurezza dei cittadini e contrastare gli episodi di microcriminalità, "abbiamo pattugliamenti della polizia locale e sono state potenziate in modo significativo anche quelle dei Carabinieri", precisa il sindaco. È stato ampliato il sistema di videosorveglianza e in particolare sono state installate 26 telecamere di videosorveglianza in alcuni parchi pubblici.

Ro.Ramp.