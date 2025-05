"Qui un solo bancomat". Firme contro la chiusura dello sportello bancario

"No alla chiusura della banca", un centinaio di firme raccolte in poche ore per evitare che Intesa Sanpaolo se ne vada da Vimodrone e con l’istituto il bancomat. In campo il movimento di giovanissimi Adesso, "è impossibile per gli anziani arrivare a Segrate, dove i conti saranno traslocati. La mobilitazione continua - conferma il coordinatore Edoardo Zuccarello - prossimo appuntamento domenica al quartiere Mediolanum". Nel mirino, "la desertificazione bancaria, un fenomeno arrivato anche qui, eppure non siamo un paesino", spiegano gli attivisti. Le riorganizzazioni "finiscono per avere un impatto importante sulla vita delle persone". Da qui l’idea di far sentire la voce della città. "La risposta è andata oltre ogni aspettativa - sottolineano i volontari - segno che abbiamo portato a galla un nervo scoperto". "Abbiamo accolto l’appello dei correntisti che si sono sentiti abbandonati da tutti - ancora Adesso -. La banca on-line non è una soluzione per chi non usa la rete regolarmente. La maggior parte dei clienti è in pensione e poco avvezza a navigare. Quindi l’opzione tecnologica non basta a mitigare i disagi provocati dalla soppressione della filiale". L’allarme era scattato sui social poi la raccolta di firme nella speranza che possa sortire l’effetto sperato, un cambio di rotta. Appuntamento a domenica in via 15 Martiri 2 dalle 10.30 alle 13 con il nuovo banchetto. Bar.Cal.