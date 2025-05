Milano, truffano anziana di 92 anni fingendosi poliziotti svizzeri, e le portano via 1.000 euro e i bracciali d’oro

Milano, 3 maggio 2025 – Si erano finti agenti della Polizia svizzera per truffare un'anziana di 92 anni a Milano ma sono stati presi e denunciati dagli agenti della Polizia Locale anche perché erano stati notati nei pressi di piazza Luigi di Savoia, in Stazione centrale, mentre viaggiavano contromano a bordo di un'auto presa a noleggio.

In trasferta dalla Campania

Il fatto è accaduto ieri sera, i due, residenti in Campania, hanno cercato di fuggire. Sono stati trovati in possesso di 1.000 euro in contanti e alcuni gioielli, compresi dei bracciali con incisi nomi di battesimo, Hanno subito ammesso la truffa. I due, 20 e 44 anni, non hanno precedenti per questi reati. Gli agenti si sono immediatamente messi al lavoro per rintracciare la vittima del raggiro, anche grazie ai nomi incisi sui bracciali che sono risultati quelli dei nomi dei figli dell'anziana.

I due truffatori sono stati fermati in piazza Luigi di Savoia, vicino alla Stazione Centrale, a bordo di un'auto che viaggiava contromano

La tecnica collaudata

La donna al momento della denuncia, effettuata anche in presenza del marito, ha riconosciuto uno dei due. Dalla denuncia della donna è emerso che i due si erano dichiarati agenti della Polizia svizzera e che il figlio era rimasto coinvolto in un incidente. Per scarcerarlo serviva una cauzione di 10.000 euro. Si erano accontentati dei 1.000 euro in contanti e dei gioielli che sono stati restituiti alla signora.