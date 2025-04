Milano, truffa del nipote nei guai: la nonnina non ci casca e fa arrestare il malvivente

Milano – La telefonata con il classico raggiro del nipote coinvolto in un guaio giudiziario. L'anziana che finge di cadere in trappola e chiama il 112 per segnalare la chiamata del truffatore. L'intervento in flagranza dei carabinieri e l'arresto dell'operativo della banda, un ventiduenne moldavo pregiudicato.

Il finto maresciallo Domenico

Stando a quanto ricostruito, nel primo pomeriggio di lunedì 14 aprile 2025, una ottantaquattrenne residente al quartiere Adriano di Milano ha ricevuto sul telefono di casa la chiamata di un uomo, che si è spacciato per il "maresciallo Domenico" e l'ha avvisata che il nipote era stato accompagnato in Tribunale perché la sua auto era stata utilizzata per commettere una rapina. Poi la richiesta: "Per evitare che suo nipote vada in carcere, deve pagare una cauzione". Una somma pari a tutto il denaro che aveva nell'abitazione e al valore di tutti i monili d'oro di sua proprietà, da consegnare brevi manu a un emissario.

L'intervento dei carabinieri

La pensionata ha finto di abboccare e poi ha chiamato il 112, generando l'intervento dei carabinieri in borghese del Nucleo operativo della Compagnia Monforte. I militari hanno monitorato la scena e all'uscita dal palazzo hanno bloccato il ventiduenne moldavo, che aveva con sé 700 euro e monili in oro del valore di migliaia di euro appena rubati alla donna. Così è scattato l'arresto per truffa aggravata. La refurtiva è stata restituita alla legittima proprietaria.