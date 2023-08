Milano, rapina in viale Gorizia: 27enne minacciato con coltello e bottiglia e rapinato da due donne e un uomo

Milano, 24 agosto 2023 – Non c’è pace nella movida milanese sui Navigli, sempre più spesso teatro di risse (ultima quella in via Gola) e rapine, senza contare le proteste dei residenti disturbati da schiamazzi e atti vandalici. L’ultima rapina in ordine di tempo è avvenuta la scorsa notte, in viale Gorizia, dove un 27enne è stato avvicinato e derubato da tre persone, due donne e un uomo.

Ma veniamo ai fatti. Intorno alle 23,30 il 27enne italiano è stato avvicinato da una ragazza di 22 anni, pure lei italiana, con precedenti, e da due egiziani, un ragazzo di 20 anni e una ragazza di 18, entrambi irregolari sul territorio nazionale e già noti alle forze dell’ordine per alcuni precedenti. Improvvisamente il 20enne egiziano gli ha strappato la catenina d’oro che la vittima portava al collo, del valore di 400 euro, mentre le due donne minacciavano il 27enne con una bottiglia di vetro e un coltello. Tutti e tre gli aggressori sono stati arrestati per rapina aggravata in concorso.

Altra rapina in viale Brianza

Altra rapina all’alba di stamattina, intorno alle 4.30, in viale Brianza. Un 47enne italiano è stato avvicinato da tre uomini, mentre era intento a comprare le sigarette a un distributore automatico in zona Stazione Centrale. I 3, descritti dalla vittima come nordafricani lo hanno minacciato con un coltello e lo hanno derubato del borsello, per poi darsi alla fuga.