Milano, accoltellato all’addome in zona Ortica: l’ex compagna portata in caserma

Milano, 5 aprile 2024 – Un uomo di 49 anni è stato accoltellato all'addome poco prima delle 13.30 di venerdì in via Trentacoste, in zona Ortica. Secondo le prime informazioni, il ferito è stato soccorso dai sanitari di Areu e trasportato in codice giallo al Niguarda: non sarebbe in pericolo di vita, anche se durante il trasporto in ospedale ha perso conoscenza.

L'ex compagna in caserma

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri, allertati dal 118, che in via Trentacoste hanno trovato anche l'ex compagna dell'uomo, una quarantaquattrenne italiana: è stata accompagnata in caserma per essere sentita dagli investigatori dell'Arma. Stando a quanto risulta al momento, l'aggressione sarebbe avvenuta in casa, anche se le indagini sull'episodio sono appena iniziate.