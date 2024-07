Procede l’esproprio per la Via della Musica

Dopo anni di trattative, il Comune procederà con l’esproprio di due aree naturali appartenenti a privati. I cittadini chiedevano da tempo la sistemazione della "Via della Musica", un sentiero che costeggia la roggia al confine con Milano, in mezzo alla natura, e l’accesso alla sponda della Cava Bernolda che si affaccia su via Lario. Entrambi i luoghi saranno sistemati e resi accessibili per passeggiate in mezzo al verde. L’Amministrazione, come promesso nel programma di mandato, ha deciso di acquisire le due aree e ha definito l’indennità provvisoria di esproprio, tramite l’incarico a un professionista.

Per il camminamento del lago è pari a 15.976 euro, per la Via della Musica di 19.160 euro. Si lavora intanto per procedere all’acquisizione anche del Fontanile Battiloca. "Un impegno a cui tengo da molto tempo – commenta il sindaco Rino Pruiti –: a lungo abbiamo cercato un dialogo con le proprietà, ma invano. Se per noi è importante, e finalmente lo faremo, poter fruire e valorizzare aree di pregio del nostro territorio. Altrettanto importante è evitare consumo di suolo: non abbiamo mai ceduto alle richieste di aree edificabili in cambio di queste zone naturalistiche. Procediamo con l’esproprio, nell’interesse della nostra cittadinanza che potrà finalmente passeggiare a bordo lago in una zona che rimarrà un’oasi naturalistica. Il lago e la gestione delle piante resteranno alla proprietà, al Comune spetterà il percorso lunga la sponda del lago che sistemeremo e chiederemo al Comune di Corsico di poterlo collegare al parco della Resistenza. Si tornerà anche a camminare lungo la Via della Musica e installeremo panchine nelle zone d’ombra". Francesca Grillo