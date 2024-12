Dal Villaggio olimpico agli hotel. Ecco i progetti di Cmr e gli edifici in arrivo a Milano

Milano, 28 dicembre 2024 – Il Villaggio olimpico, uffici, due nuovi hotel, un centro sportivo, il restauro delle facciate di Palazzo Marino. Sono alcune delle opere a cura del Gruppo Progetto Cmr International che saranno concluse nel 2025. Nello specifico, il Gruppo sta per completare a Milano uffici con 3.500 postazioni “activity based working” dislocati su 8mila metri quadri nell’iconico edificio Monterosa 91 e su 40mila metri quadri nel building Gioia 22. Oltre a questo, nel 2025 sarà concluso anche l’intervento per la nascita del Villaggio Olimpico nello Scalo d Porta Romana per Milano-Cortina 2026, di cui la società Progetto Cmr cura la direzione lavori, “con un anticipo di circa tre mesi – segnala il gruppo in una nota – sul cronoprogramma delle attività”.

In corso Buenos Aires

Ancora: la realizzazione del nuovo Hotel Puccini Milano, Tapestry Collection by Hilton, vede impegnate Progetto Cmr per il progetto architettonico accanto ad altre realtà. L’intervento in corso Buenos Aires, per una superficie di 2.700 metri quadri su 4 piani, prevede la realizzazione di 59 camere, un ristorante all’ultimo piano e altri servizi. Poi c’è il mega intervento di via Tucidide, per il quale Progetto Cmr è a capo della direzione lavori generale. Prevista la riqualificazione della Torre 5 del Business Park Tucidide, che sarà destinata a un business hotel gestito da Amapa Srl in franchising con il marchio internazionale “Marriott”. Il progetto, in via Tucidide 56 all’Ortica, nell’area ex Ginori, prevede un intervento di riqualificazione integrale su 9 piani fuori terra che vedrà il suo completamento finale nella seconda metà del 2025.

Un rendering del nuovo Hotel Puccini in zona Buenos Aires

Cernusco sul Naviglio

Si passa poi allo sport: Sportium, società del Gruppo Progetto Cmr International, specializzata nella progettazione di impianti sportivi di ultima generazione, firma il Nuovo Centro Rugby – FIR di Cernusco sul Naviglio, che occuperà una superficie complessiva di 1.300 metri quadri, e sarà composto da un nuovo edificio annesso a un campo da rugby regolamentare di 96 x 70 metri per le competizioni ufficiali e da un secondo campo per allenamento. Il nuovo edificio è NZEB, Nearly Zero Energy Building, a elevata efficienza energetica. Al piano terreno spogliatoi e palestra, al primo piano una Clubhouse con un punto ristoro, una sala polifunzionale e una terrazza panoramica di 400 metri quadri.

Piazza della Scala

E proseguono a pieno ritmo i lavori di restauro delle facciate di Palazzo Marino. Il progetto, che vede impegnate due società del Gruppo Progetto Cmr, è stato avviato ad aprile 2024. Concluse le operazioni di sul lato di piazza della Scala, il lavoro continua su via Case Rotte e, dai primi del 2025, su piazza San Fedele, la porzione più antica, risalente al XVI secolo. Il restauro si distingue per l’utilizzo di tecniche all’avanguardia e materiali a basso impatto chimico, e per l’implementazione di tecnologie. Il restauro è interamente finanziato dal G ruppo Tod’s.