“Molestati e palpeggiati al Milano Pride”, la denuncia di quattro giornalisti in servizio alla parata arcobaleno

Al Milano Pride di ieri, quattro giornalisti che hanno seguito l'evento hanno raccontato di aver subito molestie da parte di un uomo che non è stato identificato.

Una foto generica dal Milano Pride 2024

Subito prima del punto stampa della segretaria del Pd Elly Schlein, vicino al carro del partito in via Vittor Pisani, il ragazzo - secondo la versione dei cronisti coinvolti - si è avvicinato al folto gruppo di giornalisti e operatori tv, palpeggiandoli nelle parti intime e lasciandosi andare a gesti ancora più espliciti.

Il Pd, che ha collaborato con i giornalisti per recuperare eventuali video anche girati da sopra al carro, ha smentito l'ipotesi che l'uomo appartenesse al servizio d'ordine del partito e ha espresso vicinanza ai giornalisti tramite la segreteria milanese e lombarda.

La nota del Pd

"In merito alle testimonianze di quattro giornalisti che hanno raccontato di aver subito molestie sessuali da parte di un uomo estraneo al Partito Democratico durante il punto stampa della segretaria Elly Schlein ieri a Milano il Pd, a ogni livello, condanna fermamente l'accaduto ed esprime la più sincera solidarietà ai cronisti - dichiarano congiuntamente la segretaria regionale del Pd Lombardia Silvia Roggiani e il segretario del Pd Milano Alessandro Capelli - Appresa la notizia, abbiamo contattato i giornalisti coinvolti per esprimere la nostra vicinanza e per fare luce su questa inaccettabile e vergognosa vicenda. L'uomo in questione non ha nulla a che fare con il Partito Democratico. Lavoriamo affinché questa denuncia non finisca nel nulla. Siamo tutti affranti, ancora una volta, per l'ennesimo episodio di violenza. Ci battiamo al fianco di chi denuncia e contro tutte le forme di violenza di genere e molestie sessuali''.