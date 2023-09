"Milano: Pensionato derubato e investito al bancomat"

Il furto al bancomat. Poi l’investimento del derubato, per fortuna senza gravi conseguenze. Stando a una prima ricostruzione, attorno alle 15 di martedì, un sessantasettenne di origine egiziana si è recato a uno sportello di piazzale Bande Nere per prelevare contanti.

Poco prima di incassare il denaro, si sono avvicinati un uomo e una donna, che gli hanno detto: "Scusi, le è caduta la tessera". Appena il sessantasettenne si è girato per raccogliere il bancomat, che in realtà non era caduto, i due hanno preso i 550 euro appena emessi dallo sportello automatico e sono scappati.

L’uomo li ha inseguiti, ma i due si sono infilati in un’auto guidata da un terzo complice: nel tentativo di bloccare la fuga, l’uomo è stato urtato dalla macchina. A dare l’allarme è stato il figlio dell’investito, che ha fermato una Volante di passaggio e ha riferito quanto accaduto. Il pensionato non ha riportato gravi contusioni: è stato accompagnato in codice verde al pronto soccorso del San Paolo. Gli agenti di polizia stanno cercando i tre in fuga: un aiuto potrebbe arrivare dalle immagini delle telecamere di videosorveglianza installate in zona Bande Nere.