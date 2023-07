"Milano: meno eccellenze in terza media, scoglio prima superiore"

Meno lodi anche agli “esami di terza media“. Dopo gli scrutini è stato ammesso il 98,5% dei candidati lombardi, in linea col dato nazionale e anche con l’estate scorsa (98,6%). Due sole regioni in tutta Italia hanno avuto il 100% dei ragazzi ammessi: Umbria e Molise. Come un anno fa il 99,9% degli alunni lombardi ha poi superato la prova. Restando in regione, Il 3,2% dei ragazzi si presenterà alle superiori con il 10 e lode, in calo rispetto al 3,7% del 20212022. Anche il dato nazionale scende in un anno dal 5,9% al 5,5%. "Oltre la metà dei candidati - spiegano dall’Ufficio scolastico per la Lombardia - ha ottenuto una votazione tra l’8 ed il 10 (il 4,4% ha conseguito il dieci, il 18,8% ha raggiunto il nove e il 28,1% ha ottenuto l’otto)" Chiude con la sufficienza il 16,1% degli alunni. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha pubblicato anche i risultati degli scrutini finali nelle altre classi delle superiori.

Il vero scoglio è sempre la prima, anche se diminuisce il numero di bocciati. A livello nazionale si passa dall’8,5 all’8,3%; il 16,7% è stato rimandato al 31 agosto (resta la deroga per la prima settimana di settembre), il 72,2% comincerà la seconda senza debiti. Nelle scuole lombarde, passa alla classe successiva senza problemi il 70,6% degli studenti (la media nazionale è del 76,2%), il 23% ha il giudizio sospeso (rispetto al 18% nazionale), il 6,4% è stato bocciato (la media nazionale è del 5,8%). I risultati regionali sono in linea con quelli dello scorso anno: sono aumentati leggermente i debiti, dal 22,5 al 23%.Si.Ba.