Milano, record in Italia per multe incassate: 151 milioni nel 2022 La metropoli lombarda ha anche il record per le contravvenzioni legate all’eccesso di velocità, pari a 13 milioni. Nella classifica tra capoluoghi segue Roma con 133 milioni totali, quindi Bologna con 43,3 e Torino con 40,5; ultima Napoli con 'solo' 8,8 milioni